Все поддавались кольцу Всевластия — а он зевнул: загадка Тома Бомбадила во «Властелине колец», которая даже фанатам не по зубам

Том Бомбадил — самый странный герой всей саги Толкина. Он поёт, носит яркую одежду, живёт на опушке леса и не боится ничего. Ни Саурона, ни морока Старого леса, ни даже Единого Кольца. Кто он вообще такой?

По канону — древнейший обитатель Средиземья, хозяин Старого леса, существо вне времени и вне войны. В одном из писем Толкин называет его «духом исчезающей сельской местности Оксфорда и Беркшира» — и добавляет, что сам не до конца понимал, зачем оставил его в истории.

Но именно поэтому в сериале «Кольца власти» у авторов развязаны руки: они могут ввести Тома в любой момент — и сделать с ним всё, что угодно. Ведь перед нами персонаж, которому не нужны ни пояснения, ни логика. Он просто есть.

Кольцо на него не действует

Если Гэндальф избегает Кольца, а Галадриэль мечется между соблазном и честью, то Том смеётся, надевает его и остаётся видимым. Он может играть с ним, прятать и возвращать — как будто это просто безделушка. Кольцо не делает его невидимым. Не соблазняет. Не пугает. Он выше этого.

Он не хочет власти. И в этом сила

Кольцо вцепляется в тех, кто жаждет контроля, славы, силы. А Том — нет. Он живёт в покое и не лезет ни в одну войну. У него — Златовласка, уютный дом, лес и бесконечные песни. Он не герой, не мудрец, не маг. И потому — непобедим, считает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Так он кто вообще?

Фанаты спорят до сих пор. Кто-то видит в нём Эру Илуватара — местного Бога. Кто-то — просто древнего духа земли. Сам Толкин избегал прямых аллегорий. Но факт остаётся фактом: Том Бомбадил — единственный, кто смеётся в лицо абсолютному злу. И, возможно, именно он — единственный по-настоящему свободный в этом мире.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.