Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи За кадром «17 мгновений весны» осталась скандальная смерть: актер не пережил унижения на съемках

За кадром «17 мгновений весны» осталась скандальная смерть: актер не пережил унижения на съемках

24 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Он воспринял это как личный позор.

Съёмки масштабных картин — это всегда испытание для всех. За кадром часто кипят нешуточные страсти: актёры выматываются до предела, режиссёры спорят со сценаристами, а съёмочная группа работает на износ.

Но иногда такие конфликты оборачиваются настоящими трагедиями. Одна из самых громких случилась во время работы над культовым сериалом «Семнадцать мгновений весны» — история, о которой зрители даже не догадывались, глядя на идеальный экранный результат.

Лаврентий Масоха в «Семнадцати мгновениях весны»

Когда начались съёмки, актёру Лаврентию Масохе было уже за 60. Незадолго до этого он играл эмигранта в «Короне Российской Империи», а тут получил роль секретаря Мюллера — скромного Шольца.

Одна фраза в исполнении Масохи стала легендарной.

«Штирлиц идёт по коридору», — ледяным тоном констатировал актер.

Эту реплику потом повторяли в анекдотах, цитировали в быту.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Как умер Лаврентий Масоха

Съёмки «Семнадцати мгновений весны» были непростыми для всех — особенно из-за сложных немецких званий, которые актёры с трудом выговаривали. Лаврентий Масоха тоже мучился с фразами вроде «группенфюрер». Каждый дубль стоил дорого, и режиссёр Татьяна Лиознова нервничала из-за перерасхода плёнки.

В один из дней она не сдержалась и устроила громкий скандал прямо на площадке — отчитывала актёра больше 20 минут. Пожилой Масоха, глубоко задетый этим выговором, ушёл в ближайший ресторан, заказал рюмку спиртного… и умер за столиком от разрыва сердца.

Его смерть стала шоком для всей группы — никто не ожидал, что конфликт обернётся такой трагедией. Премьера легендарного сериала состоялась только через два года, но сам актер так и не увидел своего триумфа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны».

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
27 000 000 человек посмотрели этот «дешевый, пошлый водевиль»: Гурченко снялась в одном из самых плохих советских фильмов 27 000 000 человек посмотрели этот «дешевый, пошлый водевиль»: Гурченко снялась в одном из самых плохих советских фильмов Читать дальше 23 августа 2026
В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли Читать дальше 26 августа 2026
«Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест «Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест Читать дальше 26 августа 2026
Почему «алкоголики, хулиганы, тунеядцы» так хотели на мясокомбинат: Гайдай не объяснил это в «Операции "Ы"», а зумеры уже не поймут Почему «алкоголики, хулиганы, тунеядцы» так хотели на мясокомбинат: Гайдай не объяснил это в «Операции "Ы"», а зумеры уже не поймут Читать дальше 25 августа 2026
«Детям — мороженое, а бабе — …»: угадайте 5 советских картин только по кадрам с цветами (тест) «Детям — мороженое, а бабе — …»: угадайте 5 советских картин только по кадрам с цветами (тест) Читать дальше 22 августа 2026
Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Читать дальше 27 августа 2026
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами 5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами Читать дальше 27 августа 2026
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума Читать дальше 26 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше