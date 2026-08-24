За кадром «17 мгновений весны» осталась скандальная смерть: актер не пережил унижения на съемках

Он воспринял это как личный позор.

Съёмки масштабных картин — это всегда испытание для всех. За кадром часто кипят нешуточные страсти: актёры выматываются до предела, режиссёры спорят со сценаристами, а съёмочная группа работает на износ.

Но иногда такие конфликты оборачиваются настоящими трагедиями. Одна из самых громких случилась во время работы над культовым сериалом «Семнадцать мгновений весны» — история, о которой зрители даже не догадывались, глядя на идеальный экранный результат.

Лаврентий Масоха в «Семнадцати мгновениях весны»

Когда начались съёмки, актёру Лаврентию Масохе было уже за 60. Незадолго до этого он играл эмигранта в «Короне Российской Империи», а тут получил роль секретаря Мюллера — скромного Шольца.

Одна фраза в исполнении Масохи стала легендарной.

«Штирлиц идёт по коридору», — ледяным тоном констатировал актер.

Эту реплику потом повторяли в анекдотах, цитировали в быту.

Как умер Лаврентий Масоха

Съёмки «Семнадцати мгновений весны» были непростыми для всех — особенно из-за сложных немецких званий, которые актёры с трудом выговаривали. Лаврентий Масоха тоже мучился с фразами вроде «группенфюрер». Каждый дубль стоил дорого, и режиссёр Татьяна Лиознова нервничала из-за перерасхода плёнки.

В один из дней она не сдержалась и устроила громкий скандал прямо на площадке — отчитывала актёра больше 20 минут. Пожилой Масоха, глубоко задетый этим выговором, ушёл в ближайший ресторан, заказал рюмку спиртного… и умер за столиком от разрыва сердца.

Его смерть стала шоком для всей группы — никто не ожидал, что конфликт обернётся такой трагедией. Премьера легендарного сериала состоялась только через два года, но сам актер так и не увидел своего триумфа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны».