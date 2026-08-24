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Киноафиша Статьи Этот советский мультфильм 1979 года сам Тарантино называл шедевром: речь не про «Ежика в тумане» или «Снежную королеву»

Этот советский мультфильм 1979 года сам Тарантино называл шедевром: речь не про «Ежика в тумане» или «Снежную королеву»

24 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «От заката до рассвета», «Сказка сказок»

Международное признание — это высшая похвала.

Представьте: Квентин Тарантино выходит из московского Музея кино и не может поверить, что раньше не видел «Сказку сказок». Именно такую историю рассказывают о реакции знаменитого режиссера на советский мультфильм Юрия Норштейна 1979 года.

И хотя к подобным красивым историям стоит относиться осторожно, интерес голливудских кинематографистов к работе Норштейна действительно неудивителен: этот мультфильм давно считается одним из главных достижений мировой анимации.

Мультфильм, который создавали четыре года

Работа над картиной продолжалась около четырех лет. Норштейн использовал технику «живой перекладки»: персонажей и детали перемещали между стеклянными плоскостями, благодаря чему изображение получало необычную глубину и буквально оживало.

Но главное здесь даже не техника. «Сказка сказок» не рассказывает одну линейную историю. Она скорее похожа на сон или воспоминание, в котором детство, любовь, война и потери существуют одновременно.

Серый Волк становится своеобразным проводником по этому миру, где образы важнее привычного сюжета.

Здесь почти не нужны слова

Одна из главных особенностей мультфильма — минимальное количество диалогов. Вместо них работают музыка, движения персонажей и детали, которые легко пропустить при первом просмотре.

Ребенок, яблоко на снегу, танцующие пары, теплые окна дома — каждый образ вызывает собственные ассоциации. Поэтому мультфильм совершенно не выглядит исключительно детским.

Музыка Михаила Мееровича дополняет эту атмосферу и превращает происходящее на экране в настоящую кинопоэму.

Почему им восхищается весь мир

Кадр из фильма «Сказка сказок»

«Сказка сказок» получила международное признание и в 1984 году заняла первое место в опросе лучших анимационных фильмов, проведенном среди кинокритиков и режиссеров.

И это тот случай, когда статус культового произведения действительно понятен. Норштейн не пытался соревноваться с большими анимационными студиями. Он просто создал очень личное произведение о памяти, детстве и войне.

Возможно, именно поэтому спустя десятилетия мультфильм продолжает работать на зрителя, передает «Лайф».

«Сказка сказок» напоминает: настоящей анимации не обязательно быть громкой. Иногда достаточно нескольких образов, музыки и ощущения, которое остается внутри уже после финальных титров.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из фильма «От заката до рассвета», «Сказка сказок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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