Расписание Кодекс Данте в Алматы на 9 июля 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 23:10 от 00:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 00:50 от 01:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 21:20 от 22:20 от 23:40 от 00:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 16:50 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 17:10 от 18:10 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D 11:00 от 17:00 от 19:10 от 23:25 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 15:50 от