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Расписание Кодекс Данте (2025) в Алматы на сегодня

Кодекс Данте
Кодекс Данте Контрабандисты охотятся за оригинальной рукописью "Божественной комедии". Авантюрный криминальный триллер со звездными артистами драма 2025 / Италия
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Расписание Кодекс Данте в Алматы на 9 июля 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
23:10 от 00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
00:50 от 01:50 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
21:20 от 22:20 от 23:40 от 00:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
17:10 от 18:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D
11:00 от 17:00 от 19:10 от 23:25 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
15:50 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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