Не нажимайте «плей», если у вас есть планы: 3 фантастических сериала, которые засасывают надолго

Ищете историю, которая увлечёт с первой минуты и не отпустит до самого финала? Эти фантастические сериалы проверены временем и зрителями — они умеют цеплять сюжетом, атмосферой и героями так, что вы забудете о сне и делах.

Загрузка (2020 – …)

В недалёком будущем люди научились загружать своё сознание в виртуальный рай. Правда, рай этот стоит немалых денег, а условия зависят от пакета услуг. Разработчик Натан Браун мечтает сделать загрузку доступной для всех, но внезапная авария обрывает его жизнь — и он оказывается в роскошном цифровом отеле.

Сначала кажется, что смерть — это просто переход в новое место, но очень скоро Натан понимает: даже загробная жизнь может быть полна неприятных сюрпризов, зависимостей от корпораций и ограничений. Единственный светлый луч — оператор службы поддержки Нора, с которой у него завязывается тёплая, но запрещённая связь.

КиноПоиск: 7,4

Сотня (2014–2020)

97 лет прошло после ядерного апокалипсиса, и остатки человечества живут на орбитальной станции — Ковчеге, построенном из объединённых спутников. Ресурсы на исходе, и власти решают отправить сотню юных заключённых на Землю, чтобы проверить, можно ли там выжить.

План прост: спуститься, собрать данные, вернуться. Но на поверхности всё идёт наперекосяк. Связь рвётся, а подростки, оставшиеся без контроля взрослых, начинают делить власть. И лишь появление внешней угрозы заставляет их понять: враг у них общий, и он опаснее, чем их внутренние распри.

КиноПоиск: 7,3

Видеть (2019–2022)

После эпидемии смертельного вируса человечество почти исчезло, а выжившие потеряли зрение. Прошли века, люди приспособились к новой реальности, создали поселения, выстроили свой мир на слух и осязание.

В один из дней в племя воина Бабы Воса приходит беременная женщина. Он принимает её, женится и становится отцом её детей. Но дети рождаются зрячими — и этот факт грозит перевернуть устоявшийся порядок. О слухах узнаёт королева, и начинается охота. Баба Вос, не желая терять семью, пускается в опасное путешествие в поисках места, где их примут.

КиноПоиск: 7,3

Эти истории притягивают не спецэффектами, а живыми персонажами, драмой и идеями. Они показывают, что фантастика — это не только про миры будущего, но и про очень человеческие чувства, которые актуальны в любом времени.

Любите фэнтези? Ранее портал «Киноафиша» писал, как Дейенерис могла выжить после финала «Игры престолов».