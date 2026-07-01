Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films In the Hand of Dante Showtimes for In the Hand of Dante (2025) in Almaty today

Showtimes for In the Hand of Dante (2025) in Almaty today

In the Hand of Dante
In the Hand of Dante Drama 2025 / Italy
Watch trailer
Tickets
All about film
Thu 9 Fri 10
Format
Group Screenings

Showtimes for In the Hand of Dante in Almaty on 9 July 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
23:10 from 00:10 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
15:50 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
00:50 from 01:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
21:20 from 22:20 from 23:40 from 00:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
16:50 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
17:10 from 18:10 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D
11:00 from 17:00 from 19:10 from 23:25 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more