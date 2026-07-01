Showtimes for In the Hand of Dante in Almaty on 9 July 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 23:10 from 00:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 15:50 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 00:50 from 01:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 21:20 from 22:20 from 23:40 from 00:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 16:50 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 17:10 from 18:10 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D 11:00 from 17:00 from 19:10 from 23:25 from