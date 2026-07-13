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У Netflix есть достойный ответ HBO: этот мини-сериал мощнее, чем «Чернобыль» — и про «Фукусиму-1»

13 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Те дни»

Жаль, что этот проект не получил такой популярности.

После выхода «Чернобыля» от HBO многие решили, что сильнее рассказать о техногенной катастрофе уже невозможно. Но Netflix предложил свою историю — более тихую, сдержанную, но от этого не менее пугающую.

Мини-сериал «Те дни» показывает трагедию на японской АЭС «Фукусима-1» и людей, которым пришлось принимать невозможные решения, когда времени почти не осталось.

Катастрофа, которая могла стать еще страшнее

События сериала начинаются в марте 2011 года. После мощнейшего землетрясения и разрушительного цунами атомная станция «Фукусима-1» оказывается на грани катастрофы.

Система охлаждения выходит из строя, ситуация ухудшается с каждым часом, а сотрудники станции понимают: если они не смогут удержать контроль, последствия могут оказаться ужасающими.

В центре истории — директор станции Масао Ёсида и его команда. Это не супергерои и не люди без страха. Они прекрасно понимают опасность, но продолжают делать свою работу.

И именно этим сериал цепляет сильнее всего.

Восемь серий напряжения без лишней драмы

Кадр из сериала «Те дни»

Главное достоинство «Дней» — реалистичность. Сериал не пытается превратить трагедию в зрелищный блокбастер.

Здесь много технических деталей, разговоров и попыток найти выход там, где хороших вариантов просто нет.

Каждое решение героев становится выбором между собственной безопасностью и спасением других. Остаться или уйти? Рискнуть собой или признать поражение?

Именно эти моменты делают историю такой сильной.

Стоит ли смотреть поклонникам «Чернобыля»

Если вам понравился сериал HBO, «Те дни» точно заслуживают внимания. Это другой взгляд на похожую тему: менее эмоциональный, но очень напряженный.

Здесь нет привычных злодеев. Главный противник — время, стихия и ошибка, которая может стоить слишком дорого.

Всего восемь серий — и это как раз тот случай, когда сериал идеально подходит для просмотра на выходных. Но будьте готовы: после него еще долго думаешь не о катастрофе, а о людях, которые остались с ней один на один.

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Фото: Кадр из сериала «Те дни»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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