Козловский появился всего в одной серии «Улиц разбитых фонарей», а убил сразу двоих: зрители до сих пор ему это не простили

Сегодня Данила Козловский ассоциируется у зрителей с «Духless», «Легендой №17» и большими главными ролями. Но задолго до этого в его фильмографии был небольшой эпизод, который поклонники «Улиц разбитых фонарей» вспоминают до сих пор.

И самое удивительное — именно персонаж молодого Козловского оказался связан с одним из самых драматичных моментов легендарного сериала.

Будущая звезда появилась в серии, которую фанаты не забыли

Речь идет об эпизоде «Горячие головы». В нем Козловский сыграл молодого дезертира, оказавшегося в центре опасной ситуации с гранатой.

Для многих зрителей при первом просмотре это был просто новый актер в небольшой роли. Но годы спустя, пересматривая старые серии, поклонники начали замечать знакомое лицо.

И реакция у многих была одинаковая: неужели это тот самый Данила Козловский?

Одна сцена изменила историю сериала

Эпизод запомнился не только появлением будущей звезды. Именно эта серия стала переломной для поклонников «Улиц разбитых фонарей», передает сообщество «Кинопремьеры 2026».

Сцена с Лариным и Дукалисом до сих пор вызывает обсуждения. Герои сталкиваются с вооруженным дезертиром, ситуация выходит из-под контроля, а финал получается неожиданно тяжелым для зрителей, которые много лет следили за любимыми персонажами.

Получилось символично: молодой актер, который тогда только начинал свой путь, оказался участником момента, закрывшего целую страницу в истории проекта.

За кадром все было проще, чем в сюжете

Конечно, причина такого поворота была не только творческой. По информации из открытых источников и воспоминаниям поклонников, уход персонажей был связан с изменениями внутри проекта и уходом актеров из сериала.

Но сценаристы нашли для этого максимально громкое решение — и в итоге небольшой эпизод с Козловским спустя годы стал почти легендарным.

Иногда первые роли актеров забываются. Но в случае Козловского получилось иначе: он появился ненадолго, зато оказался в сцене, которую фанаты «Улиц разбитых фонарей» обсуждают даже спустя годы.

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