«В жидкости вся сила!», но сможете ли вы узнать советский фильм по водоему? Набрать 5 из 5 — сложно

Советское кино умело создавать особое летнее настроение. Иногда достаточно одного кадра — реки, моря или обычного пруда, — чтобы сразу вспомнить любимых героев и знакомую историю.
Но получится ли узнать фильм только по такому маленькому фрагменту?
Вода в советских фильмах часто была не просто красивым фоном
Лето, солнце, купание и приключения — многие культовые картины СССР невозможно представить без этих сцен.
Вспомните хотя бы знаменитую фразу из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»:
«В жидкости вся сила!»
И действительно, у воды происходили смешные разговоры, важные встречи и моменты, которые зрители потом помнили десятилетиями.
Мы подготовили тест для настоящих поклонников советского кино. Перед вами будет пять кадров, и в каждом есть водоем — море, река или другое место отдыха.
Ваша задача простая только на первый взгляд: вспомнить, из какого фильма взят каждый кадр.
Сможете набрать 5 из 5 без единой ошибки? Проверим, насколько хорошо вы помните классику СССР.
Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?