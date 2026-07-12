«В жидкости вся сила!», но сможете ли вы узнать советский фильм по водоему? Набрать 5 из 5 — сложно

Задачка со звездочкой для настоящих знатоков.

Советское кино умело создавать особое летнее настроение. Иногда достаточно одного кадра — реки, моря или обычного пруда, — чтобы сразу вспомнить любимых героев и знакомую историю.

Но получится ли узнать фильм только по такому маленькому фрагменту?

Вода в советских фильмах часто была не просто красивым фоном

Лето, солнце, купание и приключения — многие культовые картины СССР невозможно представить без этих сцен.

Вспомните хотя бы знаменитую фразу из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»:

«В жидкости вся сила!»

И действительно, у воды происходили смешные разговоры, важные встречи и моменты, которые зрители потом помнили десятилетиями.

Мы подготовили тест для настоящих поклонников советского кино. Перед вами будет пять кадров, и в каждом есть водоем — море, река или другое место отдыха.

Ваша задача простая только на первый взгляд: вспомнить, из какого фильма взят каждый кадр.

Сможете набрать 5 из 5 без единой ошибки? Проверим, насколько хорошо вы помните классику СССР.

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?