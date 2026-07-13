Эльфы, люди, гномы, орки — а где же пятая армия в «Хоббите»? Мало кто знает, что у Толкина и у Джексона — разный ответ на этот вопрос

«Битва Пяти Воинств» стала одним из самых масштабных моментов во всей истории Средиземья. В фильме Питера Джексона на экране столкнулись тысячи воинов, а судьба Одинокой горы решалась буквально в последние минуты.

Но есть один вопрос, который до сих пор вызывает споры у зрителей: если люди, эльфы, гномы и орки понятны всем, то кто же был той самой пятой армией?

Из-за чего вообще началась великая битва

Все изменилось после гибели дракона Смауга. Долгие годы он занимал Эребор и охранял несметные богатства гномов. Но когда дракон погиб, к Одинокой горе сразу потянулись те, кто считал себя вправе получить часть сокровищ.

Бард хотел помочь людям Озерного города, который был уничтожен Смаугом. Трандуил привел эльфов Лихолесья. А Торин Дубощит, вернувший родину своих предков, не собирался отдавать золото.

Казалось, что новая война начнется между бывшими союзниками. Но все изменилось, когда появилась куда более страшная угроза — армия орков.

Четыре армии знают все

С первыми участниками битвы все достаточно просто.

Гномы сражались за Эребор и свое наследие. На помощь Торину пришло войско Даина Железностопа из Железных Холмов.

Люди под предводительством Барда защищали свое будущее после уничтожения Эсгарота.

Эльфы Трандуила вступили в бой не только из-за старых претензий, но и ради борьбы с общим врагом.

Четвертой силой стали орки, которые пришли к Одинокой горе огромным войском. В фильмах их появление связано еще и с планами Саурона ослабить северные земли Средиземья.

Но где же пятая армия?

Ответ Толкина отличается от фильма

В книге все объясняется проще: пятой армией были варги — огромные волки, союзники орков.

И здесь есть важная деталь. У Толкина варги были не просто «лошадьми для злодеев». Они обладали разумом, действовали самостоятельно и считались отдельной силой. Именно поэтому писатель выделил их как полноценную армию.

А вот у Питера Джексона ситуация стала запутаннее. В фильмах варги больше похожи на ездовых зверей орков, поэтому многие зрители считают пятой армией Великих Орлов.

И это тоже можно понять: когда Орлы появляются в финале, они действительно меняют ход всей битвы.

Маленькая деталь, которая многое меняет

Интересно, что в сражении участвовали и другие силы. Например, Беорн, способный превращаться в огромного медведя, сыграл важную роль в победе над орками.

Но официально именно варги в книге Толкина занимают место пятой армии.

Получается, одна из самых известных битв Средиземья оказалась немного другой, чем ее запомнили зрители фильмов. И в этом вся магия мира Толкина: даже спустя годы в нем находятся детали, которые хочется обсуждать снова.

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