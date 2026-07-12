Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи $1,3 млн всего за 48 часов: какой российский мультфильм стал хитом в Корее, а дома прошел тихо и незаметно

$1,3 млн всего за 48 часов: какой российский мультфильм стал хитом в Корее, а дома прошел тихо и незаметно

12 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадры из мультфильма «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014)

В Азии его очень полюбили, увидел в нем нечто важное.

Кажется, в России к этому мультфильму отнеслись без особого трепета — прошёл и прошёл. Но в Южной Корее его встречали чуть ли не как премьеру Pixar: цветы, овации и сотни тысяч зрителей.

Речь о мультике «Снежная королева 2: Перезаморозка» — продолжении отечественного проекта, который внезапно стал международным хитом.

В 2014 году мультфильм прошёл скромно. А вот в Корее он буквально выстрелил: только за два дня на предпрокатных сеансах лента собрала $1,3 млн, а к январю — уже $3 млн. Больше 600 тысяч зрителей отправились в кино, чтобы посмотреть историю про тролля Орма, принцессу Марибель и всё ещё непобеждённую зиму.

Успех был нешуточный. А всё потому, что корейский зритель увидел в этом мультфильме нечто важное: знакомую архетипичность, немного неловкий юмор, честное приключение. Пусть рейтинг на IMDb всего 5.8, а на Кинопоиске — 6.5. В зале смеялись, замирали, аплодировали — и это говорит больше любых цифр.

Сюжет у второй части не менее сказочный, чем у первой. Орм, мечтающий о подвигах, снова вынужден спасать мир. Но делает это не ради других — а ради славы и трона.

Кадры из мультфильма «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014)

По пути к принцессе Марибель он набивает доспехи сковородками и берёт с собой отряд не самых отважных троллей. Конечно, всё идёт не по плану. Конечно, без Герды, Кая и друзей не обойтись. Но зато снова есть ледяные пейзажи, магия, юмор и то самое чувство, ради которого ходят в кино всей семьёй.

Получился парадокс: российская сказка оказалась ближе корейскому сердцу. Но кто сказал, что магия знает границы?

Фото: Кадры из мультфильма «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только Читать дальше 8 июля 2026
Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Читать дальше 9 июля 2026
Гомер — тайный богач? В Сети высчитали стоимость дома Симпсонов и поймали героев на лжи Гомер — тайный богач? В Сети высчитали стоимость дома Симпсонов и поймали героев на лжи Читать дальше 10 июля 2026
Этот мультфильм должен был занять место «Шрека»: там очень странный сюжет — проект закрыли до премьеры Этот мультфильм должен был занять место «Шрека»: там очень странный сюжет — проект закрыли до премьеры Читать дальше 12 июля 2026
Папа Котя из «Трех котов» часто балует всю семью фирменным десертом: рецепт настолько простой, что справятся даже дети Папа Котя из «Трех котов» часто балует всю семью фирменным десертом: рецепт настолько простой, что справятся даже дети Читать дальше 12 июля 2026
Какую жуткую тайну скрывают стены в «Атаке титанов»? Версия из Сети все объясняет Какую жуткую тайну скрывают стены в «Атаке титанов»? Версия из Сети все объясняет Читать дальше 11 июля 2026
«Умели же тогда отдыхать»: Константин Хабенский признался, куда ушли гонорары от «Убойной силы» «Умели же тогда отдыхать»: Константин Хабенский признался, куда ушли гонорары от «Убойной силы» Читать дальше 11 июля 2026
Не только короткие серии: у «Трех котов» есть полнометражные фильмы — собрали все приключения Коржика, Карамельки и Компота Не только короткие серии: у «Трех котов» есть полнометражные фильмы — собрали все приключения Коржика, Карамельки и Компота Читать дальше 10 июля 2026
Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT Читать дальше 9 июля 2026
Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже Читать дальше 9 июля 2026
Обычно вторая часть не очень, но не в данном случае: этот фильм про Шрека фанаты считают позором для франшизы Обычно вторая часть не очень, но не в данном случае: этот фильм про Шрека фанаты считают позором для франшизы Читать дальше 8 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше