$1,3 млн всего за 48 часов: какой российский мультфильм стал хитом в Корее, а дома прошел тихо и незаметно

В Азии его очень полюбили, увидел в нем нечто важное.

Кажется, в России к этому мультфильму отнеслись без особого трепета — прошёл и прошёл. Но в Южной Корее его встречали чуть ли не как премьеру Pixar: цветы, овации и сотни тысяч зрителей.

Речь о мультике «Снежная королева 2: Перезаморозка» — продолжении отечественного проекта, который внезапно стал международным хитом.

В 2014 году мультфильм прошёл скромно. А вот в Корее он буквально выстрелил: только за два дня на предпрокатных сеансах лента собрала $1,3 млн, а к январю — уже $3 млн. Больше 600 тысяч зрителей отправились в кино, чтобы посмотреть историю про тролля Орма, принцессу Марибель и всё ещё непобеждённую зиму.

Успех был нешуточный. А всё потому, что корейский зритель увидел в этом мультфильме нечто важное: знакомую архетипичность, немного неловкий юмор, честное приключение. Пусть рейтинг на IMDb всего 5.8, а на Кинопоиске — 6.5. В зале смеялись, замирали, аплодировали — и это говорит больше любых цифр.

Сюжет у второй части не менее сказочный, чем у первой. Орм, мечтающий о подвигах, снова вынужден спасать мир. Но делает это не ради других — а ради славы и трона.

По пути к принцессе Марибель он набивает доспехи сковородками и берёт с собой отряд не самых отважных троллей. Конечно, всё идёт не по плану. Конечно, без Герды, Кая и друзей не обойтись. Но зато снова есть ледяные пейзажи, магия, юмор и то самое чувство, ради которого ходят в кино всей семьёй.

Получился парадокс: российская сказка оказалась ближе корейскому сердцу. Но кто сказал, что магия знает границы?