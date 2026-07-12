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Киноафиша Статьи 3 сериала-головоломки, по атмосфере похожие на «Тьму»: каждая серия только еще больше запутывает зрителя

3 сериала-головоломки, по атмосфере похожие на «Тьму»: каждая серия только еще больше запутывает зрителя

12 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Разделение», «Тьма»

Выбрала максимально похожие по вайбу проекты.

После финала «Тьмы» многие зрители столкнулись с одной проблемой: найти что-то похожее оказалось почти невозможно. Немецкий сериал Netflix взял не только путешествиями во времени, но и особой атмосферой — мрачной, загадочной и немного пугающей.

Но проекты, которые так же любят играть со зрителем, все-таки существуют. Здесь тоже придется внимательно следить за каждой деталью, ведь случайных сцен почти нет.

«1899»

Если хочется чего-то максимально близкого к «Тьме», то начать стоит именно с этого сериала. И причина простая — над ним работали те же создатели.

На первый взгляд история кажется мистическим детективом. Конец XIX века, корабль «Кербер» отправляется в Нью-Йорк, но во время путешествия команда сталкивается с другим судном, пропавшим несколько месяцев назад.

После этого привычная реальность начинает разрушаться. Странные символы, тайны пассажиров и вопросы, на которые невозможно сразу найти ответы.

Как и в «Тьме», зрителю приходится постоянно сомневаться: что происходит на самом деле, а что является только частью большой иллюзии.

«Мир Дикого Запада»

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

На первый взгляд это история о необычном парке развлечений, где богатые люди могут попасть в мир Дикого Запада и делать практически все, что захотят.

Только вместо обычных актеров там находятся андроиды, которые выглядят и чувствуют почти как настоящие люди.

Постепенно сериал превращается совсем в другую историю. Он задает вопросы о сознании, свободе выбора и о том, где проходит граница между человеком и машиной.

Как и «Тьма», «Мир Дикого Запада» любит запутывать зрителя. Временные линии перемешиваются, герои открываются с неожиданной стороны, а некоторые повороты полностью меняют взгляд на предыдущие серии.

«Разделение»

Один из самых необычных фантастических сериалов последних лет.

Представьте мир, где человек может полностью разделить свою память. Одна версия живет обычной жизнью после работы, а другая существует только в офисе и ничего не знает о внешнем мире.

Идея кажется удобной: никаких рабочих проблем дома и никаких личных переживаний на работе.

Но постепенно становится понятно, что за такой комфорт приходится платить слишком высокую цену. Главный герой Марк начинает замечать странности и пытается разобраться, что на самом деле происходит в компании.

«Разделение» не похоже на «Тьму» сюжетом, но очень близко по ощущениям. Это такой же сериал-головоломка, где ответы появляются медленно, а каждый новый факт только добавляет вопросов.

Иногда лучшие фантастические истории рассказывают не про будущее и технологии, а про людей. И эти три проекта как раз из таких.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Разделение», «Тьма»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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