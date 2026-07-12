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Этот мультфильм должен был занять место «Шрека»: там очень странный сюжет — проект закрыли до премьеры

12 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
«Шрек»

До того как огр с зелёной кожей перевернул сказки с ног на голову, другой анимационный фильм мог высмеять Дисней — но его даже не дали закончить.

В 2001 году «Шрек» стал культурной сенсацией. Он не просто высмеял глянцевые клише Диснея — он поставил точку в эпохе прилизанных принцев и навсегда изменил анимацию.

Но мало кто знает, что задолго до зелёного огра в студии Fox Animation зреет собственный бунтарь — мультфильм под названием «Маленький король-красавчик».

И если бы не роковой провал другого проекта, мы бы увидели сказку, в которой принцесса поёт арию на унитазе, а танцующие ёршики комментируют происходящее.

«Маленький король-красавчик» — пародия, которую не пережил продакшн

Мультфильм задумывался как насмешка над каноническими сюжетами Диснея: добрый принц, очаровательная героиня, магия, хэппи-энд — всё это в «Маленьком короле» превращалось в фарс.

Один из тестовых кадров, утёкших в сеть, показывает типично диснеевскую принцессу с осиной талией и в пышном платье, поющую балладу прямо в уборной, а вокруг неё ожившие ёршики, освежители воздуха и даже умывальник, подпевают ей, как зверушки в «Золушке».

Это была пародия на штампы, доведённая до абсурда. И именно за счёт такой дерзости мультфильм мог бы опередить «Шрека».

Почему всё пошло не так — и причём тут «Титан»

Проект курировал режиссёр «Эйса Вентуры 2» Стив Одекерк, а работала над ним студия Fox Animation. И всё шло по плану, пока в прокате с треском не провалился научно-фантастический мультфильм «Титан: После гибели Земли» (2000).

Он утянул за собой всю студию — её закрыли через 10 дней после премьеры. Все проекты, включая «Маленького короля-красавчика», свернули, пишет дзен-канал «Мир комиксов и кино».

И хотя работа над ним даже не дошла до финального аниматика, несколько кадров сохранились — и теперь вызывают восторг и недоумение: почему это не сняли?

Вам будет интересно: Вы её даже не заметили, а она предсказала финал: что означает латинская надпись на стене «Игры в кальмара».

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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