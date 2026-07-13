Во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля» нас ждет «Игра престолов» с ксеноморфами: даже Тирион воссоединится с Бронном

После финала первого сезона сериала «Чужой: Земля» у зрителей осталось слишком много вопросов. История Венди и Хермита только началась, а главная угроза, похоже, еще даже не показала всю свою силу.

Теперь стало известно: работа над вторым сезоном «Чужой: Земля» уже стартовала. И создатели обещают — продолжение выйдет далеко за пределы острова Prodigy.

Венди и Хермит снова в центре истории

FX показал первый кадр со съемок второго сезона. На нем вернулись Венди и ее брат Джо Хермит — к своим ролям снова приступили Сидни Чендлер и Алекс Лоутер.

В финале первого сезона героям удалось изменить расстановку сил. Венди, Хермит и другие гибриды вместе с ксеноморфами получили контроль над исследовательским центром Prodigy.

Но победа может оказаться временной. К острову уже направляются корабли Weyland-Yutani — корпорации, которая давно стала одним из главных символов всей франшизы «Чужой».

И теперь противостояние выходит на новый уровень.

Создатель хочет показать «Игру престолов» в мире корпораций

Шоураннер Ноа Хоули, известный по сериалу «Фарго», рассказал, что во втором сезоне хочет глубже исследовать не только монстров, но и людей, которые стоят за ними.

По его словам, его интересует тема власти больших корпораций:

«В корпоративном мире есть что-то от "Игры престолов", что кажется мне интересным».

Хоули объяснил, что «Чужой» всегда был не только историей про ксеноморфов, но и про контроль. Кто управляет ситуацией? Кто принимает решения? И что происходит, когда этот контроль исчезает?

Именно эти вопросы станут важной частью продолжения.

К актерскому составу присоединятся новые звезды

Во втором сезоне появятся и новые лица. К проекту присоединились Трейси Ульман, Сэм Спруэлл и Джером Флинн, которого многие зрители помнят по роли Бронна в «Игре престолов».

Также ранее стало известно об участии Питера Динклэйджа — еще одной звезды культового фэнтези HBO.

Подробности об их персонажах пока держат в секрете, но очевидно одно: мир сериала станет значительно шире.

Когда ждать продолжение

Точной даты выхода второго сезона «Чужой: Земля» пока нет. Сейчас проект находится на этапе съемок.

При этом Ноа Хоули уже говорил, что видит историю гораздо масштабнее двух сезонов. Он хочет развивать эту вселенную дальше.

И, кажется, самое интересное только начинается: ведь теперь опасность находится не где-то в далеком космосе. Она уже на Земле.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.