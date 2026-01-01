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Театры, выставочные пространства и концертные площадки в Астане
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Конгресс-центр
ул. Гейдара Алиева 12
11 сентября
Zoloto в Астане
15 сентября
David Garrett в Астане
8 ноября
Валерий Меладзе в Астане
Qazaqconcert
пр. Мәңгілік ел 10/1
19 сентября
Большой тур команды «Астана»
Дворец «Жастар»
пр. Республики 34
2 ноября
Mad Mozart в Астане
Астана Арена
пр. Туран 48
Астана Балет
пр. Улы Дала 43
Астана Опера
ул. Кунаева 1
Барыс Арена
пр. Туран 57
Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова
проспект Мангилик Ел, B 2.3
Государственный театр танца «Наз»
Алмалык, 1
Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева
ул. Куанышбаева 8/1
Театр «Жастар»
ул. Есенберлина, 10
Театр драмы им. Горького
ул. Желтоксан 11
Carlin Stand Up Bar
ул. Гейдара Алиева 1
Chill Out
ул. Желтоксан, 2т
Garage Music Bar
ул. Кравцова 6
Garden Hall Astana
ул. Хусейн бейн Талал 25, Wyndham Garden Astana
Korean House
пр. Туран 23
Pinta
Достык 5
Pozitiv Stand Up Bar
ул.Габдуллина 18
The Walls
пр. Мангилик ел 38
Wien bar
ул. Кабанбай батыра 2/1
Бар «Chili Grill»
ул. Желтоксан 2Т
Бар «The Bus»
Кургальжинское шоссе 3
Дворец мира и согласия
пр. Тауелсиздик 57
КазМедиа Холл
ул. Кунаева 4
Камерный зал филармонии имени Еркегали Рахмадиева
Проспект Абая, 29
Концертный зал филармонии имени Еркегали Рахмадиева
ул. Кенесары 32
ЛЯ.ТЕАТР
пр. Кабанбай батыр 62
Музыкальный театр юного зрителя
ул. Ж.Омарова 47б
Народный молодежный театр «Современник»
ул. Бараева 2/2
Театр Sintez
ул. Ахмет Байтурсынулы, 6
Театр кукол в Астане
пр. Республики 3
Тип
Академические театры
Бары
Галереи
Для детей
Камерные театры
Клубы
Концертные площадки
Лектории
Рестораны
Стадионы
Стендап клубы
Театры
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