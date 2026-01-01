Bar Wien — уютный бар в Астане, созданный в европейском стиле и вдохновлённый атмосферой венских заведений. Здесь ценят качественные напитки, интересные коктейли и неспешные встречи в приятной компании. Интерьер выдержан в тёплых тонах, а музыка и свет делают пространство идеальным как для дружеских посиделок, так и для небольших мероприятий. Бар славится комфортной атмосферой, внимательным сервисом и разнообразной барной картой.

Как добраться

По проспекту Кабанбай батыра проходит множество автобусных маршрутов. Ближайшие остановки — в 2–4 минутах ходьбы.

Парковка

Вдоль проспекта и вокруг здания есть уличная парковка, количество мест зависит от времени суток. Дополнительно можно воспользоваться парковочными зонами рядом расположенных бизнес-центров и жилых комплексов. Рекомендуется приезжать чуть заранее в вечерние часы.