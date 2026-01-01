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Астана Арена

Астана
Адрес
Астана, пр. Туран 48
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О месте

Астана Арена — один из крупнейших стадионов Казахстана, расположенный на проспекте Туран, 48. Это современная многофункциональная площадка, являющаяся домашней ареной футбольного клуба «Астана» и национальной сборной Казахстана.

Изначально стадион носил имя Кажымукана Мунайтпасова, но после обновления получил современное название, под которым известен сегодня. Арена спроектирована в первую очередь для футбола, однако её инфраструктура позволяет проводить соревнования по борьбе, дзюдо, боксу, а также крупные концертные мероприятия.

Главная особенность стадиона — раздвижная крыша, которая открывается и закрывается всего за 20 минут. Это делает площадку универсальной в любую погоду. Внутри — искусственное поле, большие тренировочные зоны, пресс-центры и технические помещения, соответствующие международным стандартам.

Вместимость

Трибуны Астана Арены вмещают 30200 зрителей.

Как добраться

Стадион расположен в Нура районе и хорошо связан с основными магистралями города. До остановок вдоль проспекта Туран курсируют маршруты, которые проходят в пешей доступности от арены.

Парковка

Вокруг арены предусмотрены просторные наземные парковочные зоны. На крупных матчах и концертах рекомендуется приезжать заранее, так как количество свободных мест может быть ограничено.

Афиша Астана Арена

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