Дворец «Жастар» — одна из старейших и наиболее универсальных культурных площадок Астаны, открытая в 1974 году. Здание, спроектированное архитектором Валерием Тоскиным, стало инновационным объектом своего времени: сложные геологические условия привели к созданию уникальной конструкции на восьми колоннах, за что проект был удостоен Государственной премии СССР. Дворец также стал одним из первых многофункциональных пространств в СССР с трансформируемым залом, позволяющим проводить мероприятия разного масштаба.

Сегодня «Жастар» — это современный центр общественной и творческой активности. Внутри работают творческие студии, бассейн, спортивная площадка, выставочные зоны и киноконцертный зал на 940 мест. Площадка регулярно принимает фестивали, спектакли, спортивные турниры, городские праздники и крупные ивенты.

Вместимость

Киноконцертный зал вмещает 1500 мест, многозальный кинотеатр – 800 мест, медиа-центр и дискуссионный клуб – 600 мест.

Как добраться

Остановка «Дворец Жастар» в двух минутах пешком. Удачное расположение в центре правобережья делает Дворец «Жастар» удобной точкой притяжения для жителей и гостей столицы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена парковка на 40 машиномест.