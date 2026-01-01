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Театр драмы им. Горького

Астана
Адрес
Астана, ул. Желтоксан 11
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О месте

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького — один из старейших театров Казахстана, история которого начинается ещё в конце XIX века. За более чем век существования театр стал значимым культурным центром, сформировал сильную труппу и богатые художественные традиции.

В 1939 году театр получил собственное здание, в котором работает и сегодня, пережив войну, смену поколений и множество творческих эпох. На его сцене ставили классику русской, мировой и национальной драматургии, здесь рождались знаковые спектакли, отмеченные премиями и признанием критиков.

Горьковский театр активно участвует в международных фестивалях, гастролирует за рубежом и считается одним из ведущих русских театров региона. В репертуаре — более 30 постановок, включая классику, современные пьесы и детские спектакли.

Как добраться

Доехать можно на автобусах, следующих по улице Кенесары и проспекту Женис — ближайшие остановки находятся в 2–5 минутах пешком.

Парковка

Около театра есть уличные парковочные места вдоль ул. Желтоксан. В часы мероприятий может быть загружено, поэтому рекомендуется приезжать заранее.

Афиша Театр драмы им. Горького

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
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Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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