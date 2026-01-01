Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Театр «Жастар»

Театр «Жастар»

Астана
Адрес
Астана, ул. Есенберлина, 10
Показать на карте

О месте

Театр «Жастар» — современный молодежный театр в Астане, который прочно занял своё место в театральной жизни страны благодаря смелым постановкам и яркому творческому почерку. Официально сформированный при поддержке акимата столицы в 2007 году, театр открылся спектаклем «Чингисхан» по произведениям Чингиза Айтматова и Абиша Кекилбаева в постановке Нурканата Жакыпбая.

За годы работы театр стал лауреатом международных и республиканских фестивалей, собрав 14 Гран-при и многочисленные премии. Большая часть труппы — ученики художественного руководителя и основателя театра, заслуженного деятеля Казахстана Нурканата Жакыпбая.

Долгое время «Жастар» работал без собственного здания, и только в 2015 году получил постоянную площадку. Сегодня театр возглавляет Адиль Ахметов — заслуженный деятель Казахстана и лауреат Государственной премии.

Как добраться

Ближайшие остановки «​Театр Жастар» и «Биржан сал » в двух минутах пешком.

Парковка

Со стороны улицы Александра Затаевича есть бесплатные общедоступные парковки.

Афиша Театр «Жастар»

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

События в других местах

Mad Mozart в Астане
Рок Кавер Живая музыка

Mad Mozart в Астане

2 ноября в 20:00 Дворец «Жастар»
от 10000 ₸
Эстрада Поп

Валерий Меладзе в Астане

8 ноября в 20:00 Конгресс-центр
от 30000 ₸
Zoloto в Астане
Рок

Zoloto в Астане

11 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 14000 ₸
Большой тур команды «Астана»
Юмор

Большой тур команды «Астана»

19 сентября в 19:00 Qazaqconcert
от 11000 ₸
David Garrett в Астане
Живая музыка Кавер Рок

David Garrett в Астане

15 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 20000 ₸
Другие площадки
Астана Балет
Астана, пр. Улы Дала 43
Астана Опера
Астана, ул. Кунаева 1
Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова
Астана, проспект Мангилик Ел, B 2.3
Государственный театр танца «Наз»
Астана, Алмалык, 1
Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева
Астана, ул. Куанышбаева 8/1
Конгресс-центр
Астана, ул. Гейдара Алиева 12
Театр «Жастар»
Астана, ул. Есенберлина, 10
Театр драмы им. Горького
Астана, ул. Желтоксан 11
Chill Out
Астана, ул. Желтоксан, 2т
The Walls
Астана, пр. Мангилик ел 38
Дворец «Жастар»
Астана, пр. Республики 34
Дворец мира и согласия
Астана, пр. Тауелсиздик 57
ЛЯ.ТЕАТР
Астана, пр. Кабанбай батыр 62
Музыкальный театр юного зрителя
Астана, ул. Ж.Омарова 47б
Народный молодежный театр «Современник»
Астана, ул. Бараева 2/2
Театр Sintez
Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 6
Театр кукол в Астане
Астана, пр. Республики 3
Театральные подборки
Великие оперы, которые должен знать каждый Великие оперы, которые должен знать каждый Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Драматические спектакли для тех, кто хочет разбираться в классике Драматические спектакли для тех, кто хочет разбираться в классике
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше