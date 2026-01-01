Театр «Жастар» — современный молодежный театр в Астане, который прочно занял своё место в театральной жизни страны благодаря смелым постановкам и яркому творческому почерку. Официально сформированный при поддержке акимата столицы в 2007 году, театр открылся спектаклем «Чингисхан» по произведениям Чингиза Айтматова и Абиша Кекилбаева в постановке Нурканата Жакыпбая.

За годы работы театр стал лауреатом международных и республиканских фестивалей, собрав 14 Гран-при и многочисленные премии. Большая часть труппы — ученики художественного руководителя и основателя театра, заслуженного деятеля Казахстана Нурканата Жакыпбая.

Долгое время «Жастар» работал без собственного здания, и только в 2015 году получил постоянную площадку. Сегодня театр возглавляет Адиль Ахметов — заслуженный деятель Казахстана и лауреат Государственной премии.

Как добраться

Ближайшие остановки «​Театр Жастар» и «Биржан сал » в двух минутах пешком.

Парковка

Со стороны улицы Александра Затаевича есть бесплатные общедоступные парковки.