Театр кукол в Астане — популярное пространство для семейного досуга и детских мероприятий. На его сцене оживают классические и современные кукольные постановки, созданные профессиональной труппой актеров и художников. Театр предлагает репертуар для разных возрастов: от первых сказок для самых маленьких до познавательных спектаклей для школьников.

Площадка известна уютной атмосферой, яркой сценографией и интерактивным подходом, благодаря которому дети легко вовлекаются в действие. Здесь проходят не только спектакли, но и творческие программы, городские культурные события и фестивали детского искусства.

Как добраться

Театр расположен на проспекте Республики — одной из центральных магистралей города. Рядом находятся автобусные остановки с удобными маршрутами, соединяющими театр с основными районами Астаны.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, ближайшие парковочные места можно найти вдоль проспектак Республики и на прилегающих улицах.