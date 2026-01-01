Дворец мира и согласия — один из знаковых культурных центров Астаны. Уникальный архитектурный объект в форме стеклянной пирамиды, созданный как символ единства и межкультурного диалога. Здание стало одним из самых узнаваемых ориентиров столицы и площадкой для международных форумов, конференций, выставок, творческих мероприятий и концертных программ.

Внутренние пространства дворца включают современный конференц-зал, выставочные галереи, репетиционные помещения, а также большую залу, подходящую для мероприятий различного масштаба. Благодаря оригинальной архитектуре, естественному освещению и современному оборудованию, площадка подходит как для культурных событий, так и для официальных делегаций.

Вместимость

Оперный зал вмещает 1302 мест, зал «Хеопс Атриум» — 1000 мест.

Как добраться

Дворец находится в Президентском парке — рядом с крупными городскими объектами, такими как Байтерек и Президентский центр. Удобно доехать на автобусах, следующих по проспекту Тауелсиздик.

Парковка

Ближайшие зоны парковки расположены по периметру Президентского парка. В дни крупных мероприятий возможна высокая загруженность, поэтому рекомендуется приезжать заранее.