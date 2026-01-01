Экспериментальный театр «Синтез» — современная творческая площадка Астаны, где рождаются смелые театральные идеи и нестандартные формы сценического искусства. Основанный в 2020 году, театр вырос из школы театра и кино «Professional», где ученики под руководством художественного руководителя Мухтара Дүнгешова несколько лет практиковали актёрское мастерство и создавали первые постановки.

С 2021 года театр открыто выступает для столичного зрителя, быстро собирая свою аудиторию и создавая аншлаги. «Синтез» — это пространство творческого поиска, где молодые актёры и режиссёры пробуют новые жанры, драматургические подходы и способы эмоционального взаимодействия со зрителем.

Здесь каждый спектакль — эксперимент, а каждая премьера — шаг вперёд в развитии современного театра Астаны.

Как добраться

Ближайшая остановка «ЖК Ориенталь» в минуте пешком.

Парковка

Вдоль улицы Ахмет Байтурсынулы есть общественные парковки.