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Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева

Астана
Адрес
Астана, ул. Куанышбаева 8/1
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О месте

Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева — один из ведущих театров Астаны, известный своими музыкальными и драматическими постановками. История театра началась в 1990 году, когда в городе было принято решение о создании казахского музыкально-драматического театра. За десятилетия коллектив сформировал свой художественный язык, получил признание в Казахстане и за его пределами, а в 2023 году удостоился статуса Национального.

Сегодня театр активно обновляет репертуар, сочетая классику и современные интерпретации. На сцене можно увидеть постановки по произведениям М. Ауэзова, Ч. Айтматова, А. Чехова, У. Шекспира и других авторов, а также яркие музыкально-драматические спектакли. В 2024 году художественным руководителем театра стала заслуженная работница РК Г. Миргалиева, инициировавшая новые творческие проекты и привнёсшая в репертуар свежие режиссёрские решения.

Театр Куанышбаева остаётся важным культурным центром столицы, где традиции казахской драмы встречаются с современным сценическим искусством.

Вместимость

Большой зал вмещает 629 зрительских мест, малый зал — 187 мест.

Как добраться

Театр расположен на улице Калибека Куанышбаева, 8/1, в районе Сарайшык — в непосредственной близости от центральных магистралей города. Рядом проходят маршруты автобусов и маршрутных такси, связывающие район с другими частями столицы — остановки находятся в пешей доступности.

Парковка

Возле театра предусмотрена уличная парковка для зрителей. В районе театра возможна дополнительная парковка на ближайших квартальных улицах. В дни массовых представлений или крупных мероприятий парковка может быть загружена — рекомендуется приезжать заранее или использовать общественный транспорт.

Афиша Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева

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