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Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Chill Out

Chill Out

Астана
Адрес
Астана, ул. Желтоксан, 2т
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О месте

Chill Out — арт-пространство в Астане, созданное для творческих встреч, живых эмоций и смелых экспериментальных форматов. Это уютная, камерная площадка, где собираются музыканты, артисты, танцоры и поэты, превращая каждое событие в атмосферный культурный вечер.

Здесь проходят концерты, театральные мини-спектакли, стендап, баттлы танцевальных команд и поэтические чтения. Chill Out идеально подходит для тех, кто любит живую энергетику, неформальное общение и современную городскую культуру.

Вместимость

Арт-пространство вмещает 70 человек.

Как добраться

Рядом проходят маршруты автобусов и маршрутных такси, связывающие центр с левым и правым берегом. Остановки находятся в пределах 5 минут пешком.

Парковка

Рядом со зданием и на прилегающих улицах можно найти бесплатные парковочные места. В вечернее время и в выходные дни парковка может быть загружена — рекомендуется приезжать заранее или использовать общественный транспорт / такси.

Афиша Chill Out

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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