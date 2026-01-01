Chill Out — арт-пространство в Астане, созданное для творческих встреч, живых эмоций и смелых экспериментальных форматов. Это уютная, камерная площадка, где собираются музыканты, артисты, танцоры и поэты, превращая каждое событие в атмосферный культурный вечер.

Здесь проходят концерты, театральные мини-спектакли, стендап, баттлы танцевальных команд и поэтические чтения. Chill Out идеально подходит для тех, кто любит живую энергетику, неформальное общение и современную городскую культуру.

Вместимость

Арт-пространство вмещает 70 человек.

Как добраться

Рядом проходят маршруты автобусов и маршрутных такси, связывающие центр с левым и правым берегом. Остановки находятся в пределах 5 минут пешком.

Парковка

Рядом со зданием и на прилегающих улицах можно найти бесплатные парковочные места. В вечернее время и в выходные дни парковка может быть загружена — рекомендуется приезжать заранее или использовать общественный транспорт / такси.