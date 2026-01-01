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Народный молодежный театр «Современник»

Астана
Адрес
Астана, ул. Бараева 2/2
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О месте

Народный молодежный театр «Современник» — одно из знаковых творческих пространств Астаны, объединяющее молодых артистов, режиссёров и зрителей, ищущих живой, честный и современный театр. Здесь ставят спектакли, ориентированные на молодежную аудиторию: от классики в новом прочтении до авторских постановок, отражающих актуальные темы и культурные тенденции.

Театр известен камерной атмосферой, смелыми актёрскими решениями и тёплым взаимодействием со зрителем — каждое представление превращается в личный диалог между сценой и залом.

Как добраться

Театр расположен в центральной части Астаны, что делает путь к нему удобным из разных районов города. Рядом проходят популярные автобусные маршруты по улицам Бараева и соседним проспектам. Ближайшие остановки — в 3-5 минутах пешком.

Парковка

Возле театра есть ограниченные парковочные места вдоль улицы Бараева. В вечернее время свободных мест может быть меньше, поэтому рекомендуется приехать заранее. Также можно воспользоваться близлежащими городскими парковками и придомовыми стоянками в районе.

Афиша Народный молодежный театр «Современник»

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
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Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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