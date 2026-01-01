Театр танца «Наз» — государственный хореографический театр в Астане, известный своими постановками в жанрах народного, этнического и современного танца. Основанный в 1999 году как ансамбль при Государственной филармонии, коллектив в 2007 году получил статус Государственного театра танца.

Создатели коллектива — хореографы Еркебулан и Кадиша Агимбаевы, при этом Кадиша Агимбаева по сей день является художественным руководителем и главным балетмейстером.

Миссия театра — популяризация национального фольклора и развитие казахского народного танца, что делает «Наз» одной из ключевых творческих площадок города.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 200 мест.

Как добраться

Ближайшая остановка «Театр танца Наз» расположена прямо возле театра.

Парковка

Возле театра есть бесплатная общественная парковка на ​25 мест.