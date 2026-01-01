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Конгресс-центр

Астана
Адрес
Астана, ул. Гейдара Алиева 12
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О месте

Конгресс-центр — один из крупнейших и самых современных многофункциональных комплексов столицы. Здание объединяет деловое, культурное и развлекательное направления, обеспечивая идеальные условия для мероприятий любого формата — от международных форумов и конференций до концертов, фестивалей и спортивных событий.

Комплекс включает три просторных этажа, оснащённых современными технологиями. Архитектура здания высотой 29 метров делает его заметным ориентиром района EXPO, где также расположены отель Hilton Astana и ТРЦ Mega Silk Way.

Официальное открытие Конгресс-центра состоялось 10 июня 2017 года, и с тех пор площадка стала ключевым местом проведения значимых событий международного уровня.

Вместимость

Основной зал вмещает 2102 человека при рассадке на местах или 3500 человек на трибуне и фанзоне, конференц-залы вмещают от 100 до 600 человек, VIP-зал «ASPAN» — 250 человек, зал «ALATAU» — 20 человек.

Буфет и кафе

В Конгресс-центре есть кухонные зоны и буфет-бары (в зависимости от зала). 

Как добраться

Конгресс-центр расположен в районе EXPO, в зоне с удобной транспортной доступностью. Доехать можно на автобусах, следующих по проспекту Туран, улице Кабанбай батыра и Гейдара Алиева. Из центральных районов города путь занимает 10–20 минут.

Парковка

Возле Конгресс-центра есть бесплатные небольшие зоны парковки, а также подземный паркинг на 179 машиномест.

Афиша Конгресс-центр

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