Театр «Астана Балет» — современная балетная площадка национального уровня, основанная в 2012 году. С момента первого выступления в 2013 году театр быстро завоевал широкую аудиторию и сегодня известен как в Казахстане, так и за его пределами. Репертуар включает классику, авторские хореографические работы и постановки разных жанров.

Главная сцена театра открылась в 2016 году и представляет собой высокотехнологичное пространство, оснащённое современной механикой сцены и инновационной световой системой. Продуманная архитектура, два полноценных репетиционных зала и технические возможности площадки создают условия для масштабных и визуально сложных постановок.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 783 места.

Как добраться

Ближайшая остановка «​Казахская национальная академия хореографии» в 2х минутах пешком.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, найти парковочное место можно на прилегающих улицах.