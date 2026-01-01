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Астана Балет

Астана
Адрес
Астана, пр. Улы Дала 43
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О месте

Театр «Астана Балет» — современная балетная площадка национального уровня, основанная в 2012 году. С момента первого выступления в 2013 году театр быстро завоевал широкую аудиторию и сегодня известен как в Казахстане, так и за его пределами. Репертуар включает классику, авторские хореографические работы и постановки разных жанров.

Главная сцена театра открылась в 2016 году и представляет собой высокотехнологичное пространство, оснащённое современной механикой сцены и инновационной световой системой. Продуманная архитектура, два полноценных репетиционных зала и технические возможности площадки создают условия для масштабных и визуально сложных постановок.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 783 места.

Как добраться

Ближайшая остановка «​Казахская национальная академия хореографии» в 2х минутах пешком.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, найти парковочное место можно на прилегающих улицах.

Афиша Астана Балет

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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