Музыкальный театр юного зрителя Астаны — молодая, динамично развивающаяся творческая площадка, открывшаяся в 2020 году. Театр начал свою историю с премьеры музыкальной драмы Мухтара Ауэзова «Абай–Тогжан», посвящённой 175-летию Абая.

Коллектив театра сформирован из более чем 50 артистов, отобранных на масштабном кастинге. Среди них — Заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов и премий, включая победительницу Каннского кинофестиваля Самал Еслямову.

Возглавляет театр Асхат Маемиров — заслуженный деятель Казахстана, доктор PhD, признанный управленец и культурный деятель страны.

Театр ориентирован на детскую и подростковую аудиторию, создавая музыкальные постановки, которые развивают творческое и культурное мышление молодого поколения, знакомя зрителей с отечественной и мировой сценической классикой.

Как добраться

Рядом проходят автобусные маршруты, следующие по улице Сакена Сейфуллина и проспекту Женис. Ближайшие остановки находятся в 5–7 минутах пешком.

Парковка

Рядом с театром доступна небольшая наземная парковка, где обычно есть свободные места вне времени крупных мероприятий. В окрестностях также имеются свободные парковочные зоны вдоль улицы. В часы пик рекомендуется приезжать заранее, чтобы выбрать удобное место.