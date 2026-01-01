«Астана Опера» — государственный театр оперы и балета, открытый в 2013 году, является крупнейшим оперным театром Центральной Азии. Здание сочетает классические архитектурные традиции и элементы казахского национального стиля, а сценический комплекс оснащён по международным стандартам.

Театр служит центром оперного и балетного искусства, принимая масштабные постановки и мировых исполнителей.

Вместимость

Главный зал вмещает 1250 мест, камерный зал — 250 мест.

Как добраться

Доехать можно на общественном транспорте — рядом проходят маршруты, следующими по проспектам Туран и Кабанбай батыра. Ближайшие остановки «​Театр Астана Опера» и «НК Казмунайгаз» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, можно найти парковочные места на прилегающих улицах. Рекомендуется приезжать заранее, свободных машиномест может быть мало.