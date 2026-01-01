Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Астана Опера

Астана Опера

Астана
Адрес
Астана, ул. Кунаева 1
Показать на карте

О месте

«Астана Опера» — государственный театр оперы и балета, открытый в 2013 году, является крупнейшим оперным театром Центральной Азии. Здание сочетает классические архитектурные традиции и элементы казахского национального стиля, а сценический комплекс оснащён по международным стандартам.

Театр служит центром оперного и балетного искусства, принимая масштабные постановки и мировых исполнителей.

Вместимость

Главный зал вмещает 1250 мест, камерный зал — 250 мест.

Как добраться

Доехать можно на общественном транспорте — рядом проходят маршруты, следующими по проспектам Туран и Кабанбай батыра. Ближайшие остановки «​Театр Астана Опера» и «НК Казмунайгаз» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, можно найти парковочные места на прилегающих улицах. Рекомендуется приезжать заранее, свободных машиномест может быть мало.

Афиша Астана Опера

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

События в других местах

Zoloto в Астане
Рок

Zoloto в Астане

11 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 14000 ₸
Mad Mozart в Астане
Рок Кавер Живая музыка

Mad Mozart в Астане

2 ноября в 20:00 Дворец «Жастар»
от 10000 ₸
Эстрада Поп

Валерий Меладзе в Астане

8 ноября в 20:00 Конгресс-центр
от 30000 ₸
Большой тур команды «Астана»
Юмор

Большой тур команды «Астана»

19 сентября в 19:00 Qazaqconcert
от 11000 ₸
David Garrett в Астане
Живая музыка Кавер Рок

David Garrett в Астане

15 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 20000 ₸
Другие площадки
Астана Балет
Астана, пр. Улы Дала 43
Астана Опера
Астана, ул. Кунаева 1
Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова
Астана, проспект Мангилик Ел, B 2.3
Государственный театр танца «Наз»
Астана, Алмалык, 1
Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева
Астана, ул. Куанышбаева 8/1
Конгресс-центр
Астана, ул. Гейдара Алиева 12
Театр «Жастар»
Астана, ул. Есенберлина, 10
Театр драмы им. Горького
Астана, ул. Желтоксан 11
Chill Out
Астана, ул. Желтоксан, 2т
The Walls
Астана, пр. Мангилик ел 38
Дворец «Жастар»
Астана, пр. Республики 34
Дворец мира и согласия
Астана, пр. Тауелсиздик 57
ЛЯ.ТЕАТР
Астана, пр. Кабанбай батыр 62
Музыкальный театр юного зрителя
Астана, ул. Ж.Омарова 47б
Народный молодежный театр «Современник»
Астана, ул. Бараева 2/2
Театр Sintez
Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 6
Театр кукол в Астане
Астана, пр. Республики 3
Театральные подборки
Великие оперы, которые должен знать каждый Великие оперы, которые должен знать каждый Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Драматические спектакли для тех, кто хочет разбираться в классике Драматические спектакли для тех, кто хочет разбираться в классике
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше