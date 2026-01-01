Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова — современная культурная площадка Астаны, открытая в 2018 году при поддержке городского акимата. Театр расположен на территории «EXPO-2017» и занимает здание, оснащённое многофункциональной сценой, современным световым и звуковым оборудованием, что позволяет проводить как драматические постановки, так и крупные концертные мероприятия.

В 2020 году театру присвоено имя народного героя и выдающегося режиссёра Азербайжана Мамбетова, чьё творчество оказало значительное влияние на развитие казахстанской сцены. Художественное руководство осуществляет заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Кабатов, а директором учреждения является Александр Майер.

Первый спектакль — комедия М. Фрейна «Театр 180°» — открыл сцену и задал направление творческой концепции театра. Сегодня площадка продолжает развивать отечественную театральную традицию, предлагая зрителям разнообразный репертуар и современные сценические решения.

Как добраться

Ближайшие остановки «Астана ЭКСПО», «Перинатальный центр №1», «Назарбаев университет » в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Ближайшая вместительная платная парковка у ТРЦ MEGA Silk Way.