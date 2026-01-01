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Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Qazaqconcert

Qazaqconcert

Астана
Адрес
Астана, пр. Мәңгілік ел 10/1
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О месте

Государственная концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой – одна из ключевых музыкальных институций Казахстана, сформировавшаяся как центр концертной культуры и творческих проектов национального масштаба. Основанная в 1960 году, она выросла из гастрольно-концертного объединения Алматы и позже была перенесена в Астану, где стала главным концертным брендом страны.

Сегодня «Казахконцерт» работает в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» – уникальном архитектурном объекте, оснащённом современными техническими системами и доступном для масштабных постановок. В разное время с организацией были связаны ведущие деятели казахской музыкальной культуры, а в её составе – фольклорные и симфонические коллективы, современные ансамбли и театр «Astana Musical».

В 2021 году учреждение получило имя народной артистки СССР и Казахстана Розы Баглановой, а в 2023 году – статус академической организации. Сегодня «Казахконцерт» остаётся важнейшей платформой, где национальная музыкальная традиция встречается с современными формами искусства, а зрители знакомятся с лучшими образцами казахстанского и мирового репертуара.

Как добраться

Остановка «​Қазақконцерт им. Розы Баглановой» в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Для посетителей доступна бесплатная парковка на 230 машиномест.

Афиша Qazaqconcert

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
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