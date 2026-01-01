Chili Grill — уютный бар в центре Астаны, расположенный на улице Желтоксан, 2Т. Здесь царит тёплая неформальная атмосфера, идеально подходящая для встреч с друзьями, расслабленных вечеров и небольших камерных мероприятий. Бар известен своей фирменной гриль-кухней, широким выбором напитков и гостеприимным сервисом.

Chili Grill — место, где можно вкусно поесть, послушать музыку и провести время в уютном городском пространстве.

Как добраться

Рядом проходят маршруты автобусов и маршрутных такси, связывающие центр с левым и правым берегом. Остановки находятся в пределах 5 минут пешком.

Парковка

Рядом с баром и на прилегающих улицах можно найти бесплатные парковочные места. В вечернее время и в выходные дни парковка может быть загружена — рекомендуется приезжать заранее или использовать общественный транспорт / такси.