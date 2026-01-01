Garden Hall — элегантная площадка отеля Wyndham Garden Astana, ставшая одной из его ключевых достопримечательностей. Просторный зал с шестиметровыми потолками, светлым оформлением и крупными хрустальными люстрами создаёт атмосферу роскоши и праздника. Пространство подходит для мероприятий любого формата: от деловых встреч и презентаций до гала-ужинов, выпускных и свадебных торжеств.

Вместимость

Garden Hall вмещает до 800 гостей.

Как добраться

Остановки «Городская больница №2» и «Хусейн бен Талал» в 5-ти минутах пешком.

Парковка

Рядом с Wyndham Garden Astana есть парковка на 60 машиномест.