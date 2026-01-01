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Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Wyndham Garden Astana

Wyndham Garden Astana

Астана
Адрес
Астана, Хусейн бен Талал, 25
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О месте

Wyndham Garden Astana — это современный отель, расположенный в столице Казахстана. Он предлагает комфортные номера, а также современные удобства для всех типов путешественников. Удобное местоположение отеля позволяет легко добираться до основных достопримечательностей Астаны, включая музеи и театры. В гостинице представлены различные услуги, такие как ресторан, бесплатный Wi-Fi и фитнес-центр. Wyndham Garden Astana — это отличное место как для деловых поездок, так и для отдыха с семьей или друзьями.

Как добраться

Станция метро «Нура» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей доступна наземная парковка рядом.

Афиша Wyndham Garden Astana

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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