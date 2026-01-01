Wyndham Garden Astana — это современный отель, расположенный в столице Казахстана. Он предлагает комфортные номера, а также современные удобства для всех типов путешественников. Удобное местоположение отеля позволяет легко добираться до основных достопримечательностей Астаны, включая музеи и театры. В гостинице представлены различные услуги, такие как ресторан, бесплатный Wi-Fi и фитнес-центр. Wyndham Garden Astana — это отличное место как для деловых поездок, так и для отдыха с семьей или друзьями.

Как добраться

Станция метро «Нура» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей доступна наземная парковка рядом.