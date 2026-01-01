Korean House — ресторан корейской кухни на проспекте Туран, расположенный в Нура районе Астаны. Это атмосферное место, сочетающее современный интерьер, просторные залы и качественную гастрономию. Ресторан часто используется как площадка для частных событий: деловых встреч, небольших концертов, камерных выступлений, семейных торжеств и корпоративных мероприятий.

Как добраться

Ресторан находится рядом с крупными транспортными артериями, поэтому до него удобно добираться как с левого берега, так и со стороны аэропорта. В пешей доступности есть остановки общественного транспорта, проходящие вдоль проспекта Туран.

Парковка

Возле ресторана предусмотрена наземная парковка. В часы пик возможна высокая загруженность, поэтому гостям рекомендуется приезжать заранее.