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Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Korean House

Korean House

Астана
Адрес
Астана, пр. Туран 23
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О месте

Korean House — ресторан корейской кухни на проспекте Туран, расположенный в Нура районе Астаны. Это атмосферное место, сочетающее современный интерьер, просторные залы и качественную гастрономию. Ресторан часто используется как площадка для частных событий: деловых встреч, небольших концертов, камерных выступлений, семейных торжеств и корпоративных мероприятий.

Как добраться

Ресторан находится рядом с крупными транспортными артериями, поэтому до него удобно добираться как с левого берега, так и со стороны аэропорта. В пешей доступности есть остановки общественного транспорта, проходящие вдоль проспекта Туран.

Парковка

Возле ресторана предусмотрена наземная парковка. В часы пик возможна высокая загруженность, поэтому гостям рекомендуется приезжать заранее.

Афиша Korean House

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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