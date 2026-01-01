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КазМедиа Холл

Астана
Адрес
Астана, ул. Кунаева 4
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О месте

КазМедиа Холл — современная мультимедийная площадка в составе медиакомплекса «Казмедиа орталығы». Это пространство для проведения концертов, форумов, конференций, кинопоказов, телесъёмок и масштабных культурных событий. Зал оснащён профессиональным световым и звуковым оборудованием, большим экраном и трансляционной техникой, что делает его одной из самых технологичных сцен Астаны.

Вместимость

Киноконцертный зал вмещает 663 места.

Как добраться

КазМедиа Холл расположен в самом центре левого берега — рядом с «Байтерек». Удобный доступ с нескольких крупных маршрутов, ближайшие остановки находятся в 2–5 минутах пешком от здания.

Парковка

Для гостей доступна подземная парковка Казмедиа орталығы (въезд по указателям), а также наземные парковочные зоны вокруг здания. В часы крупных мероприятий возможна высокая загруженность, поэтому лучше приезжать заранее.

 

Афиша КазМедиа Холл

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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