КазМедиа Холл — современная мультимедийная площадка в составе медиакомплекса «Казмедиа орталығы». Это пространство для проведения концертов, форумов, конференций, кинопоказов, телесъёмок и масштабных культурных событий. Зал оснащён профессиональным световым и звуковым оборудованием, большим экраном и трансляционной техникой, что делает его одной из самых технологичных сцен Астаны.

Вместимость

Киноконцертный зал вмещает 663 места.

Как добраться

КазМедиа Холл расположен в самом центре левого берега — рядом с «Байтерек». Удобный доступ с нескольких крупных маршрутов, ближайшие остановки находятся в 2–5 минутах пешком от здания.

Парковка

Для гостей доступна подземная парковка Казмедиа орталығы (въезд по указателям), а также наземные парковочные зоны вокруг здания. В часы крупных мероприятий возможна высокая загруженность, поэтому лучше приезжать заранее.