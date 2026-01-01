Концертный зал филармонии имени Еркегали Рахмадиева — главный центр музыкальной жизни столицы, где звучат классическая музыка, народные мелодии и современные композиции. Здесь проходят концерты, фестивали, творческие вечера и образовательные программы, объединяя поколения и воспитывая вкус к искусству.

Как добраться

Общественным транспортом можно добраться на автобусе или маршрутке, следующим по улице Кенесары. Ближайшая остановка в 2-х минутах пешком.

Парковка

Возле филармонии предусмотрена небольшая парковка для гостей.