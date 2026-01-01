Pozitiv — стендап-бар в Астане, расположенный на цокольном этаже по адресу ул. Малика Габдуллина, 18, в районе Байконыр.

Площадка специализируется на живых комедийных выступлениях и интерактивной развлекательной программе, создавая атмосферу легкости и юмора. Здесь регулярно проходят стендап-шоу, импровизационные вечера и тематические юмористические мероприятия.

Pozitiv — идеальное место для дружеской встречи, вечернего отдыха и знакомства с локальными комиками и резидентами шоу.

Как добраться

Ближайшие остановки автобусов и маршруток находятся на улице Кенесары. Можно доехать маршрутами, проходящими через центр Байконыра.

Парковка

Парковочное место можно найти вдоль улицы Кенесары. Рекомендуется использовать платные парковки или парковочные места рядом с жилыми комплексами.