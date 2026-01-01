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Киноафиша Астаны Театры и концертные площадки Барыс Арена

Барыс Арена

Астана
Адрес
Астана, пр. Туран 57
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О месте

Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (Астана) — современный спортивно-концертный комплекс, открытый в 2015 году. Построенный как домашняя площадка хоккейного клуба «Барыс», дворец быстро стал одной из ключевых арен столицы для проведения крупных спортивных событий, шоу и масштабных концертов.

Арена оснащена современными инженерными системами и легко трансформируется под мероприятия разного формата — от хоккейных матчей до музыкальных фестивалей. На территории комплекса также работает бассейн Barys Arena Pool, соответствующий олимпийским требованиям.

Вместимость

Трибуны арены вмещают 12000 человек.

Как добраться

До «Барыс Арены» можно доехать на общественном транспорте — рядом проходят автобусные маршруты, связывающие район с разными частями города. Ближайшая остановка «СК Барыс Арена» в двух минутах пешком.

Парковка

Для посетителей есть бесплатная парковка на 620 машиномест.

Афиша Барыс Арена

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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