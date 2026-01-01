Гольф-клуб «Astana» - это современный и престижный клуб, расположенный в столице Казахстана, городе Астана. Здесь можно насладиться игрой в гольф на высококачественных полях, а также воспользоваться разнообразными удобствами клуба. Это отличное место для отдыха и развлечений на свежем воздухе, где проводятся турниры и мероприятии для игроков всех уровней. Клуб предлагает не только игровую площадку, но и инфраструктуру для поддержки игроков: услуги профессиональных тренеров, магазин гольф-товаров и уютные зоны для отдыха с напитками и закусками. Гольф-клуб «Astana» стремится стать центром гольф-культуры в стране и активно привлекает новых членов и любителей спорта.

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