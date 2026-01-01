Назарбаев Университет — современный интеллектуальный центр Астаны, где академическая среда объединяется с архитектурой будущего и атмосферой международного кампуса. Пространство университета создаёт ощущение отдельного города: широкие проспекты между корпусами, технологичные исследовательские центры, открытые общественные зоны и масштабная инфраструктура формируют динамичную среду для обучения, науки и культурной жизни.

Кампус отличается лаконичной современной архитектурой и продуманным пространством, в котором сочетаются комфорт, функциональность и высокий технологический уровень. Здесь проходят международные конференции, образовательные форумы, научные проекты, студенческие фестивали и культурные события, превращая университет в одну из ключевых площадок общественной и интеллектуальной жизни Казахстана.

Особую атмосферу Назарбаев Университету придаёт его международное сообщество: студенты и преподаватели из разных стран создают пространство открытого диалога, обмена идеями и постоянного движения вперёд. Это место, где образование становится частью глобальной культуры, а сама площадка — символом современной, амбициозной и развивающейся Астаны.

Как добраться

Ближайшая остановка «Назарбаев университет» в двух минутах пешком.

Парковка

Рядом есть просторный подземный и наземный паркинг для гостей.