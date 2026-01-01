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Назарбаев Университет

Астана
Адрес
Астана, пр. Кабанбай батыр 53
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О месте

Назарбаев Университет — современный интеллектуальный центр Астаны, где академическая среда объединяется с архитектурой будущего и атмосферой международного кампуса. Пространство университета создаёт ощущение отдельного города: широкие проспекты между корпусами, технологичные исследовательские центры, открытые общественные зоны и масштабная инфраструктура формируют динамичную среду для обучения, науки и культурной жизни.

Кампус отличается лаконичной современной архитектурой и продуманным пространством, в котором сочетаются комфорт, функциональность и высокий технологический уровень. Здесь проходят международные конференции, образовательные форумы, научные проекты, студенческие фестивали и культурные события, превращая университет в одну из ключевых площадок общественной и интеллектуальной жизни Казахстана.

Особую атмосферу Назарбаев Университету придаёт его международное сообщество: студенты и преподаватели из разных стран создают пространство открытого диалога, обмена идеями и постоянного движения вперёд. Это место, где образование становится частью глобальной культуры, а сама площадка — символом современной, амбициозной и развивающейся Астаны.

Как добраться

Ближайшая остановка «Назарбаев университет» в двух минутах пешком.

Парковка

Рядом есть просторный подземный и наземный паркинг для гостей.

Афиша Назарбаев Университет

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸

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Назарбаев Университет
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