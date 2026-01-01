Garage Music Bar — атмосферный бар с живой музыкой, ставший популярным местом для вечеров с концертами, стендапом и тематическими вечеринками. Здесь звучат рок, инди, каверы и авторские выступления, а камерная сцена создаёт ощущение настоящего клубного концерта. Пространство оформлено в урбанистичном стиле, что делает его уютным и одновременно драйвовым местом для встреч и отдыха.

Как добраться

Добраться до Garage Music Bar можно на городском транспорте — рядом проходят маршруты, соединяющие район с центром и левобережьем. На автомобиле легко ориентироваться по улице Александра Кравцова в микрорайоне Жастар.

Парковка

Парковочные места доступны вдоль улицы и на прилегающих дворовых территориях. В вечернее время возможна высокая загруженность.