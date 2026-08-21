Расписание Ұят в Алматы на 21 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 23:10 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 12:25 от 14:40 от 20:40 от 00:00 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, KZ 12:50 от 21:05 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 12:25 от 16:40 от 23:10 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 15:30 от 23:10 от 2D, KZ 14:30 от 22:10 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, KZ 11:45 от 15:25 от 19:05 от 23:15 от 00:45 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KZ 12:30 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, KK 17:30 от 2D, KZ 16:30 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 01:20 от 2D, KZ 00:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KZ 12:20 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KZ 11:00 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 22:50 от 00:50 от 2D, KZ 21:50 от 23:50 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 21:10 от 01:20 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, KZ 12:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 20:40 от 23:00 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 19:40 от 01:40 от 2D, KZ 18:40 от 00:40 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 15:30 от 21:50 от 23:30 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 19:40 от 22:00 от Арман Азия Парк Москва 2D, KZ 15:30 от 17:10 от 22:20 от Арман Достык Абая 2D 19:00 от 23:10 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 16:05 от 18:05 от 22:05 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 20:10 от 00:20 от