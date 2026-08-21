Showtimes for Uyat in Almaty on 21 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D, KZ 15:30 from 17:10 from 22:20 from Arman Dostyk Abaya 2D 19:00 from 23:10 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 16:05 from 18:05 from 22:05 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 23:10 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 12:25 from 14:40 from 20:40 from 00:00 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, KZ 12:50 from 21:05 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 12:25 from 16:40 from 23:10 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 15:30 from 23:10 from 2D, KZ 14:30 from 22:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 20:10 from 00:20 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, KZ 11:45 from 15:25 from 19:05 from 23:15 from 00:45 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KZ 12:30 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, KK 17:30 from 2D, KZ 16:30 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, KK 01:20 from 2D, KZ 00:20 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, KZ 12:20 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KZ 11:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KK 22:50 from 00:50 from 2D, KZ 21:50 from 23:50 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 21:10 from 01:20 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, KZ 12:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 20:40 from 23:00 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 19:40 from 01:40 from 2D, KZ 18:40 from 00:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 15:30 from 21:50 from 23:30 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 19:40 from 22:00 from