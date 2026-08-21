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Kinoafisha Films Uyat Showtimes for Uyat (2026) in Almaty today

Showtimes for Uyat (2026) in Almaty today

Uyat
Uyat Drama 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Uyat in Almaty on 21 August 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D, KZ
15:30 from 17:10 from 22:20 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
19:00 from 23:10 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
16:05 from 18:05 from 22:05 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
23:10 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
12:25 from 14:40 from 20:40 from 00:00 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, KZ
12:50 from 21:05 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
12:25 from 16:40 from 23:10 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
15:30 from 23:10 from
2D, KZ
14:30 from 22:10 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
20:10 from 00:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
11:45 from 15:25 from 19:05 from 23:15 from 00:45 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KZ
12:30 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, KK
17:30 from
2D, KZ
16:30 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, KK
01:20 from
2D, KZ
00:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, KZ
12:20 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KZ
11:00 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KK
22:50 from 00:50 from
2D, KZ
21:50 from 23:50 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
21:10 from 01:20 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, KZ
12:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
20:40 from 23:00 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
19:40 from 01:40 from
2D, KZ
18:40 from 00:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
15:30 from 21:50 from 23:30 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
19:40 from 22:00 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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