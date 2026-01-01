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Киноафиша Фильмы Школа призраков Расписание Школа призраков (2025) в Алматы на сегодня

Расписание Школа призраков (2025) в Алматы на сегодня

Школа призраков
Школа призраков Две одноклассницы решают разобраться в пугающих мистических событиях ужасы 2025 / Япония
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Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Степь
Степь
2022, Казахстан, драма
Живая ярость
Живая ярость
2025, Гонконг / США / Китай, боевик, криминал, триллер
Это хит!
Это хит!
2026, Ирландия / США, комедия, мюзикл
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Патруль времени
Патруль времени
2025, Канада, приключения, анимация, семейный
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
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