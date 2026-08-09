4 часть «Матрицы» провалилась, но продолжению все равно быть: вот когда Нео вернется на большие экраны

Когда в 2021 году вышел «Матрица: Воскрешение», зрители и критики разделились на два лагеря: одни приняли его как смелый эксперимент и новый виток философской саги, другие — как неудачную попытку реанимировать франшизу.

С тех пор прошло несколько лет, и вопрос о том, появится ли пятая «Матрица», оставался открытым. И вот, кажется, ответ на него стал ясен.

Корпорация Warner Bros. Discovery недавно опубликовала отчёт для инвесторов, где подвела итоги текущей деятельности и обозначила планы по развитию ключевых брендов. В числе упомянутых проектов оказалась и культовая киносерия «Матрица».

В документе, в частности, говорится, что очередная часть знаменитой саги появится на экранах не раньше 2028 года. При этом никаких подробностей о сюжете, персонажах или возможной связи с предыдущими фильмами пока не раскрывается.

О планах создать пятую часть «Матрицы» впервые заговорили весной 2024 года — спустя три года после выхода четвёртой, которая оказалась коммерчески неудачной: при бюджете в 190 миллионов долларов она собрала в мире 157 миллионов. Тогда режиссёр Дрю Годдард пояснил, что раскрывать подробности новой главы он пока не готов — сначала нужно завершить работу над сценарием.

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