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Киноафиша Статьи 4 часть «Матрицы» провалилась, но продолжению все равно быть: вот когда Нео вернется на большие экраны

4 часть «Матрицы» провалилась, но продолжению все равно быть: вот когда Нео вернется на большие экраны

9 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение» (2021)

Сюжет пока неизвестен.

Когда в 2021 году вышел «Матрица: Воскрешение», зрители и критики разделились на два лагеря: одни приняли его как смелый эксперимент и новый виток философской саги, другие — как неудачную попытку реанимировать франшизу.

С тех пор прошло несколько лет, и вопрос о том, появится ли пятая «Матрица», оставался открытым. И вот, кажется, ответ на него стал ясен.

Корпорация Warner Bros. Discovery недавно опубликовала отчёт для инвесторов, где подвела итоги текущей деятельности и обозначила планы по развитию ключевых брендов. В числе упомянутых проектов оказалась и культовая киносерия «Матрица».

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение» (2021)

В документе, в частности, говорится, что очередная часть знаменитой саги появится на экранах не раньше 2028 года. При этом никаких подробностей о сюжете, персонажах или возможной связи с предыдущими фильмами пока не раскрывается.

О планах создать пятую часть «Матрицы» впервые заговорили весной 2024 года — спустя три года после выхода четвёртой, которая оказалась коммерчески неудачной: при бюджете в 190 миллионов долларов она собрала в мире 157 миллионов. Тогда режиссёр Дрю Годдард пояснил, что раскрывать подробности новой главы он пока не готов — сначала нужно завершить работу над сценарием.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Матрица: Воскрешение» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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