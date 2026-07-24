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Киноафиша Статьи Эти 5 крутых сериалов Apple TV+ заставят вас отменить подписку на Netflix: в №3 блистают Уизерспун и Энистон

Эти 5 крутых сериалов Apple TV+ заставят вас отменить подписку на Netflix: в №3 блистают Уизерспун и Энистон

24 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Ленты заслужили внимание аудитории.

За последние несколько лет Apple TV+ заметно нарастил библиотеку. Платформа больше не ассоциируется только с проходными шоу — теперь там появляются проекты с продуманными сценариями и нестандартными героями.

И хотя Netflix остаётся главным конкурентом, у «яблочного» сервиса уже есть своя аудитория. Особенно среди тех, кто устал от бесконечного экшен-контента и ищет что-то более спокойное, понятное, но при этом качественное.

Мы собрали пять сериалов от Apple TV+, которые точно стоит посмотреть.

«Шантарам», 7,3

Сериал — экранизация романа Грегори Дэвида Робертса о беглом австралийском преступнике, который скрывается в Бомбее 1980-х. Он пытается начать новую жизнь, но быстро оказывается втянутым в местный криминальный мир и открывает клинику для бедных.

Проект примечателен натурными съёмками и вниманием к деталям. Сюжет балансирует между философскими размышлениями и криминальным триллером, при этом без всякой романтизации насилия.

Кадр из сериала «Шантарам»

«Заговор сестер Гарви», 8,1

Чёрная комедия рассказывает о пяти сёстрах, связанных обещанием защищать друг друга. После смерти мужа одной из них появляются вопросы к семье, и повествование переключается между расследованием и событиями прошлого.

У каждой из сестёр был мотив убить погибшего, которого все считали тираном. Сериал удерживает внимание не только интригой, но и специфическим ирландским юмором, который не оставит равнодушным.

Кадр из сериала «Заговор сестер Гарви»

«Утреннее шоу», 7,7

Производственная драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун показывает закулисную жизнь американского телевидения. Сюжет начинается с увольнения ведущего из-за скандала, а его коллега пытается удержаться на плаву в условиях корпоративных интриг.

Сериал не делит героев на хороших и плохих, а показывает сложную систему компромиссов и борьбы за власть. Напряжение держится на диалогах и смене ролей: жертвы становятся манипуляторами, а агрессоры вызывают сочувствие. Получился циничный взгляд на цену успеха в медиа.

Кадр из сериала «Утреннее шоу»

«Дом с прислугой», 7,3

Психологический триллер рассказывает о паре из Филадельфии, которая после потери ребёнка живёт с куклой, заменяющей им младенца. Вскоре они нанимают няню, и в доме начинают происходить странные вещи.

Сериал строится на бытовых деталях, тревожной атмосфере и не даёт зрителю простых ответов. Каждая серия длится около получаса, держит в напряжении без скримеров — за счёт саспенса и визуального ряда. Проект создан при участии известного мастера ужасов и неожиданных финалов М. Найта Шьямалана.

Кадр из сериала «Дом с прислугой»

«Защищая Джейкоба», 7,5

Мини-сериал показывает помощника прокурора, чей 14-летний сын становится главным подозреваемым в убийстве. Рутинное расследование оборачивается личной катастрофой: семья рушится под давлением улик, общественного мнения и внутренних сомнений.

Проект не углубляется в юридические процедуры, а фокусируется на состоянии родителей, вынужденных защищать ребёнка, даже когда они сами в него не верят. Это история о границах любви и о том, как легко теряешь себя, пытаясь спасти другого.

Кадр из сериала «Защищая Джейкоба»

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериалов «Шантарам», «Заговор сестер Гарви», «Утреннее шоу», «Дом с прислугой», «Защищая Джейкоба»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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