Онлайн-кинотеатр Okko на этой неделе обновил свои рейтинги, и сразу три проекта вызвали настоящий ажиотаж среди зрителей. Бесспорным лидером топа оказался тру-крайм, который держит зрителя в напряжении с первых минут и не отпускает до финальных титров. Две других картины, занявшие второе и третье места, тоже не уступают по накалу страстей.

«След Чикатило», 1 место

События сериала разворачиваются в начале 2000-х годов на юге России. В это время на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, орудует банда, совершающая жестокие нападения на туристов. Преступники без разбора выбирают жертв — грабят и убивают автомобилистов вне зависимости от возраста и пола.

Психолог Виталий Витвицкий, имеющий опыт работы с серийными преступниками, вместе с беременной женой Ириной, решает отправиться на море. Но неожиданно на обочине Виталий замечает окровавленную девушку без сознания. Эта встреча становится для героя роковой.

«Суета», 2 место

События разворачиваются в Пятигорске. Главный герой по прозвищу Витос, живет с бабушкой, работает в ларьке с блинами и привык перекладывать ответственность за неудачи на кого угодно, только не на себя. На встрече одноклассников он снова видит школьных приятелей — Арса, Шустрого и Медведя. Общение с ними заставляет 30-летнего Витоса взглянуть на свою жизнь иначе и попытаться наконец что-то изменить.

Приятели решают разбогатеть быстро и без особых усилий, совершив нападение на инкассаторов. Однако операция идет не по плану: вместо денег герои зарабатывают колоссальный долг в 150 миллионов рублей. Теперь, чтобы сохранить свои жизни, они вынуждены продолжать заниматься тем, что у них получается хуже всего, — грабить теневые предприятия, принадлежащие будущему мэру.

«Своя в доску», 3 место

Алла преподает физику в школе. Строгую и требовательную учительницу уважают коллеги и ученики, но дома с сыном-подростком Марком ее авторитет не работает. Парень давно забросил учебу, не появляется на занятиях и прогуливает подготовительные курсы для поступления в вуз. Он грезит карьерой профессионального скейтбордиста и не собирается возвращаться за парту.

Чтобы достучаться до сына, Алла готова пойти на крайние меры — рискнуть не только репутацией, но и здоровьем. Она заключает с Марком пари: если она примет участие в крупных соревнованиях по скейтбордингу, он в обмен на это вернется к учебникам.